RFV Calamai: "Festa per Messi: male la Roma, bene la Fiorentina con Mastantuono"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato di Franco Mastantuono: “Ho letto che la Roma sta vivendo con grande fastidio il possibile ritardo di alcuni suoi giocatori per la festa che accompagnerà l’addio alla Nazionale di Messi. Cosa che avverrà a pochi giorni dalla ripartenza del campionato. Ho apprezzato la scelta della Fiorentina di non entrare in questa tematica per quanto riguarda Mastantuono, perché il legame tra la Nazionale e gli argentini è fortissimo.

Sarebbe stato un autogol. Mastantuono si goda la festa per Messi - chissà che non gli tocchi la maglia numero 10, e poi torni a Firenze magari per giocare l’ultima mezz’ora a Genova. Col suo talento e la gioia di aver partecipato a un grande momento storico del calcio internazionale, sicuramente sarà formidabile come sempre”.