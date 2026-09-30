FirenzeViola Velocità, resistenza e tecnica: a Jimenez mancava solo il gol. Ecco su cosa lavorerà adesso

Alex Jimenez ha già convinto i tifosi viola, le sue qualità sono evidenti. Ora dovrà limare gli eccessi e trovare continuità

Alex Jimenez è parso semplicemente instancabile contro il Napoli. Velocità, resistenza e tecnica sono le tre principali caratteristiche del terzino spagnolo, capace di risultare prezioso tanto in fase offensiva quanto nel momento in cui è chiamato a ripiegare e aiutare la squadra. Contro gli azzurri ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità, accompagnando con continuità la manovra e garantendo una presenza costante sulla fascia.

Un giocatore completo

La sua capacità di percorrere avanti e indietro l'intero corridoio laterale gli permette di essere un'arma importante anche nelle transizioni, sia quando la squadra deve attaccare rapidamente sia quando è necessario recuperare posizione. Gli era mancato soltanto il gol, elemento che ha completato un rendimento già molto positivo. La rete, però, non è l'unico aspetto sul quale lavorare: Jimenez deve continuare a migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita e, soprattutto, nella continuità delle sue prestazioni.

Gli eccessi da limare

Molto dipenderà anche dalle direttive di Paolo Vanoli. Il tecnico dovrà infatti riuscire a valorizzarne le qualità, incanalando al tempo stesso alcuni eccessi caratteriali che hanno accompagnato il percorso del giocatore. Se riuscisse a trovare il giusto equilibrio, la Fiorentina potrebbe aver riscoperto un giocatore di grande talento sulla fascia destra, capace di garantire corsa, qualità e imprevedibilità per tutta la partita.