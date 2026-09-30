La nuova strategia di Vanoli per rilanciare Atta: può giocare a sinistra

Arthur Atta è stato uno dei primi rinforzi della Fiorentina nell'estate di Paratici. Il francese ha grandi qualità, come dimostrano i 62 dribbling riusciti nella scorsa stagione, quarto miglior dato della Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ora Paolo Vanoli si aspetta da lui un salto di qualità per aiutare i viola a cambiare passo. Atta ha sfruttato la sosta per lavorare sulla condizione, anche dopo il problema muscolare accusato a inizio stagione. Finora non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, anche se contro il Napoli ha mostrato maggiore intraprendenza, colpendo una traversa.

La strategia dell'allenatore

Vanoli valuta infatti l'opzione di schierarlo sulla trequarti nel suo 4-2-3-1, inserendolo in un reparto offensivo completato da Goncalves e Mastantuono a supporto della punta centrale. Un primo gol potrebbe essere la scintilla per sbloccarlo definitivamente. La Fiorentina ha battuto la concorrenza di diversi club italiani e ha investito 25 milioni più bonus per assicurarsi Atta. Il francese punta ora a imporsi in viola e a conquistare anche la Nazionale, mentre il club si aspetta da lui un contributo importante per tornare a competere ai vertici.