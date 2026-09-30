Kayode: "Ecco cosa mi ha detto Mancini. ll gol? Era uno schema"

Kayode: "Ecco cosa mi ha detto Mancini. ll gol? Era uno schema"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Dalla Juventus al Gozzano, passando per la Fiorentina fino alla consacrazione in Premier League con il Brentford. Michael Kayode si è preso la scena con la Nazionale grazie al successo per 1-4 in Turchia, impreziosendo il suo esordio con un gol e una prestazione da protagonista. Intervistato da la Repubblica, il classe 2004 ha raccontato le emozioni vissute a Bursa e il percorso che lo ha portato fino alla maglia azzurra: "Una giornata così non avrei mai potuto immaginarla", ha spiegato Kayode, definendo l'esordio in Nazionale ancora più emozionante rispetto al debutto da titolare in Premier League.

Il percorso e le parole di Mancini

Il terzino ha ricordato anche il lungo percorso iniziato dalla Serie D, augurandosi che la sua storia possa rappresentare un esempio per altri giovani: "È un traguardo grandissimo e spero possa essere d'ispirazione per altri ragazzi". Decisivo anche il messaggio ricevuto dal commissario tecnico Roberto Mancini prima della partita: "Mi ha detto di stare tranquillo e giocare con personalità". Un consiglio seguito alla perfezione, visto il gol realizzato e l'ottima intesa con i compagni. "Era uno schema da rimessa laterale. Lo abbiamo provato con Frattesi", le parole di Kayode sul gol.