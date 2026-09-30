Kayode: "Ecco cosa mi ha detto Mancini. ll gol? Era uno schema"

Dalla Juventus al Gozzano, passando per la Fiorentina fino alla consacrazione in Premier League con il Brentford. Michael Kayode si è preso la scena con la Nazionale grazie al successo per 1-4 in Turchia, impreziosendo il suo esordio con un gol e una prestazione da protagonista. Intervistato da la Repubblica, il classe 2004 ha raccontato le emozioni vissute a Bursa e il percorso che lo ha portato fino alla maglia azzurra: "Una giornata così non avrei mai potuto immaginarla", ha spiegato Kayode, definendo l'esordio in Nazionale ancora più emozionante rispetto al debutto da titolare in Premier League.

Il percorso e le parole di Mancini

Il terzino ha ricordato anche il lungo percorso iniziato dalla Serie D, augurandosi che la sua storia possa rappresentare un esempio per altri giovani: "È un traguardo grandissimo e spero possa essere d'ispirazione per altri ragazzi". Decisivo anche il messaggio ricevuto dal commissario tecnico Roberto Mancini prima della partita: "Mi ha detto di stare tranquillo e giocare con personalità". Un consiglio seguito alla perfezione, visto il gol realizzato e l'ottima intesa con i compagni. "Era uno schema da rimessa laterale. Lo abbiamo provato con Frattesi", le parole di Kayode sul gol.