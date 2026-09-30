Mastantuono candidato al Pallone d'Oro, anzi no: la ricostruzione
Sognare non costa nulla, soprattutto sui social, dove però - scrive stamani La Nazione - la fantasia può facilmente confondersi con la realtà. Nelle ultime ore è diventata virale una presunta classifica del Pallone d'Oro 2026, suscitando particolare curiosità tra i tifosi della Fiorentina. A diffondere la graduatoria è stata la pagina social Futskas, che ha presentato una lista apparentemente "hackerata". Tra i grandi nomi del calcio mondiale compariva anche Franco Mastantuono, addirittura all'ottavo posto con 108 punti.
La graduatoria falsa
Una sorpresa che ha subito attirato l'attenzione del mondo viola. La classifica, però, si è rivelata falsa. Mastantuono, infatti, non è nemmeno tra i 30 candidati ufficiali al premio di France Football. Nonostante la bufala, l'episodio testimonia la crescente popolarità dell'argentino. Le sue prestazioni con la Fiorentina, la personalità mostrata in Serie A e soprattutto la tripletta contro il Venezia hanno fatto di Mastantuono uno dei giocatori più discussi del momento, alimentando entusiasmo e aspettative a Firenze.
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