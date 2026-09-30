La Fiorentina si è già pentita per Kayode. Oggi vale 45 milioni di euro

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, la prestazione di Michael Kayode all'esordio con la Nazionale ha lasciato a Firenze una sensazione agrodolce. Contro la Turchia, il classe 2004 ha mostrato forza fisica, qualità e personalità, trovando anche il gol e mettendosi in evidenza con continue accelerazioni e recuperi sulla fascia destra. Un rendimento che conferma il talento già mostrato ai tempi della Fiorentina, dove aveva collezionato 37 presenze nella sua prima stagione.

Il valore di mercato attuale

Con l'arrivo di Palladino, però, il suo spazio si è ridotto e a gennaio è arrivato il trasferimento al Brentford, per una cifra complessiva vicina ai 18 milioni di euro. Oggi Kayode è un giocatore molto più considerato sul mercato. L'interesse dell'Inter e di diversi club di Premier League ha fatto salire la sua valutazione fino a circa 40-45 milioni di euro. Una crescita che inevitabilmente alimenta il rimpianto in casa viola, considerando che la Fiorentina avrebbe potuto avere in rosa un potenziale titolare per il presente e per il futuro.