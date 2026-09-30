Franchi, il 12 ottobre P. Vecchio valuterà la proposta della Fiorentina

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, ottobre sarà un mese decisivo per il futuro dello stadio Artemio Franchi e della sua riqualificazione. Due i passaggi chiave che definiranno tempi e caratteristiche del progetto. Il 12 ottobre Palazzo Vecchio dovrà valutare la proposta definitiva della Fiorentina e stabilire se riconoscerle il pubblico interesse. In caso positivo, l’affidamento potrebbe arrivare entro circa quattro mesi, con una concessione più breve dei 90 anni inizialmente richiesti.

Le risorse economiche effettive

Sul piano economico, ai 55 milioni previsti per il secondo lotto potrebbero aggiungersene altri 30 per skybox, hospitality e spazi commerciali. Intanto proseguono i lavori sulla Curva Fiesole, con consegna prevista per maggio 2027 e completamento dell’intero progetto nel 2029. Parallelamente, Firenze punta a Euro 2032: la documentazione è già stata inviata alla FIGC, che dopo le verifiche la trasmetterà alla UEFA per la scelta delle cinque città italiane coinvolte.