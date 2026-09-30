Pasquale Marino sulla Fiorentina: "Vanoli la tirerà fuori dalle difficoltà"

Il tecnico Pasquale Marino ha parlato a TMW del momento della Fiorentina e non solo: “Sta facendo bene. Ha gli uomini giusti, l'impatto iniziale è stato negativo ma con il cambio di guida tecnica sono migliorati e si tireranno fuori da tutte le difficoltà".

Parlando di Serie A in generale, la Roma può insidiare l'Inter?

"Conoscendo Gasperini la Roma resisterà. Ha allargato l'organico, ora è al completo, possono alternarsi. Poi la fisionomia di gioco è ben delineata. E ci sono calciatori come Malen e Dybala che sono sempre determinanti".

Dove arriverà, invece, questa Nazionale?

"Presto per valutare. C'è un grande lavoro da fare e spero che si continui così. Dobbiamo cercare di far emergere più giovani possibile. Mi è piaciuto molto Kayode. Poi Pio Esposito ormai è una certezza".