Mastantuono è in dubbio per Genova: tutte le possibili alternative

In vista della trasferta di Genova, Paolo Vanoli dovrà valutare con attenzione le condizioni di Franco Mastantuono. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio, infatti, gli impegni con l'Argentina rischiano di complicare la gestione del talento classe 2007. Mastantuono sarà impegnato il 6 ottobre al Monumental contro il Benin, nella serata che potrebbe segnare anche l'ultima presenza di Lionel Messi con l'Albiceleste. Il giorno successivo inizierà il viaggio verso Firenze, dove arriverà a ridosso della rifinitura e della partenza per Genova.

Mastantuono in dubbio: le soluzioni

Poche ore, quindi, per smaltire volo, fuso orario e fatiche della Nazionale prima della gara di sabato. Vanoli lo valuterà fino all'ultimo, ma la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio. La Fiorentina dispone comunque di diverse soluzioni. Njie può agire sulla sinistra, mentre Gnonto, rimasto al Viola Park durante la sosta, è un'opzione sulla fascia opposta. Pedro Goncalves, invece, può occupare la trequarti insieme ad Atta o alternarsi con lui. Vanoli avrà così la possibilità di gestire Mastantuono senza correre rischi eccessivi.