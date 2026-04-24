De Gea è il piano B per la Juventus. Corr.Sport: "Costa meno di Alisson"
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Luciano Spalletti vuole un portiere esperto per la Juventus della prossima stagione, per questo il club bianconero si prepara a salutare Di Gregorio e sta sondando il mercato per capire quale profilo potrebbe fare al caso. Come riporta oggi il Corriere dello Sport - Stadio, l'obiettivo principale è e resta Alisson Becker del Liverpool, con il quale sono già iniziati i discorsi, ma il piano B porta a David De Gea della Fiorentina.
Il classe 1990 ha un contratto fino al 2028 e potrebbe arrivare a Torino a costi più sostenibili del brasiliano: il cartellino costa 5 milioni e l'ingaggio non supera i 3 e mezzo. Alisson incassa più del doppio e ha due anni in meno di De Gea ma un contratto più breve. Il Liverpool però vuole 10 milioni di euro.
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