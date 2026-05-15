Van der Sar su De Gea: "È un portiere eccezionale. Contento della chance che ha avuto in Viola"

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Edwin Van der Sar, ex portiere olandese di Juventus e Manchester United, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del poritere viola David De Gea, suo successore nei Red Devils. Queste le sue dichiarazioni: "De Gea per diverse stagioni è stato il giocatore dell’anno del Manchester United, è un portiere eccezionale e ha vinto diversitrofei. Compresa l’Europa League 2017 contro il “nostro” Ajax. Ho parlato con De Gea quando ha lasciato Manchester e sono contento che abbia avuto una chance in Italia con una bella società come la Fiorentina".