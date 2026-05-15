Quasi 60 milioni spariti: ecco quanto vale oggi la rosa della Fiorentina
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Con una quotazione di 244,5 milioni di euro (fonte Transfermarkt) il patrimonio tecnico della Fiorentina è sceso di quasi 57 milioni, 56,9 perla precisione visto che un anno fa la rosa viola valeva 301,4 milioni. Uno scenario paradossale quello che descrive stamani il Corriere Fiorentino, soprattutto se confrontato con il saldo negativo da quasi 57 milioni maturato con le operazioni di mercato.
Ai 29,21 milioni di negativo accumulati in estate, per investimenti da 93,39 milioni cui sono seguiti incassi da 64,18 milioni, vanno infatti aggiunti i 27 milioni di riscatti (obbligatori) di Fabbian e Brescianini, eredità di un’annata disastrosa con la quale dovrà fare i conti Paratici.
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