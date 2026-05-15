FirenzeViola Occhio viola, la dignità vale tutto. A Torino evitate il pic-nic di Roma

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In attesa di sapere se il presidente Giuseppe Commisso - a proposito tanti auguri di buon compleanno - voglioso di regalare “un futuro ancora migliore” alla Fiorentina decida di venire a Firenze per esercitare il proprio mandato, in attesa poi di sapere se Paratici sceglierà Vanoli o cambierà guida tecnica - i rumors dicono che servirà tempo -, in attesa anche di conoscere quali obiettivi sportivi vorrà darsi la Fiorentina - pure in questo caso occorre pazienza, quella che per Firenze è diventata ormai disciplina olimpica -, il campionato bussa per le ultime due volte alla porta.

La telenovela sulla data di Juventus-Fiorentina legata al derby romano e ad altre tre gare se Dio vuole è finita. E’ stata così firmata l’ennesima pessima figura del nostro calcio. I viola domenica alle 12 giocheranno allo Stadium contro un’avversaria mossa da motivazioni di acciaio, ma questo non dovrà influenzare la squadra di Vanoli. La Fiorentina, infatti, dovrebbe avere uno stimolo anche più robusto di un posto in Champions League: si chiama dignità. Perché la sfida coi bianconeri non sarà mai una partita come tutte le altre. Questo basterebbe ed avanzerebbe a chiudere qui il discorso. Ma poiché i tempi sono passati, e purtroppo peggiorati, vale la pena ribadire il concetto. I calciatori di oggi forse non hanno compreso fino in fondo quanto la comunità viola tenga a questa partita. Anche la società non è mai riuscita a trasferire questa mentalità forse perché distante da una certa mentalità e forse anche per altre ragioni.

Invece, ora più di sempre, proprio perché la Fiorentina ormai non ha più nulla da chiedere alla stagione, serve dignità. Per non rendere troppo facile la partita alla nemica storica, la rivale per eccellenza. Per non agevolare il compito proprio alla Juve. Tanto per capirci, vedere a Torino la stessa Fiorentina modello picnic dell’Olimpico una settimana fa, sarebbe un oltraggio all’amore dei tifosi viola. Un insulto a chi ha sempre creduto al colore, alla tradizione, all’amore cieco nei confronti di una maglia. Firenze ha sopportato anche troppo in questa vergognosa stagione e questo non passerebbe. Sarà bene che qualcuno ricordi alla truppa di Vanoli che l’ultimo atto del campionato sarà al Franchi contro l’Atalanta. E se i viola fossero reduci da un’asfaltata subita dalla Juve, lo stadio di Campo di Marte diventerebbe un inferno. Ci vuole rispetto per la gente che quest’anno si è divertita zero e sofferto all’inverosimile. C’è solo una parola: dignità. Non provate a calpestarla…