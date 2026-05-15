Juventus-Fiorentina, sarà Davide Massa l'arbitro della partita

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L'Associazione Italia Arbitri ha reso nota la terna che dirigerà l'incontro fra Juventus e Fiorentina. Sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia il fischietto della gara di domenica. Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alasso, il quarto uomo Marinelli, il Var Chiffi e l'aiuto Var Meraviglia.