Kean ancora a parte, La Nazione: "Speranze di averlo contro la Juve ridotte al minimo"

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Niente da fare, neanche ieri Kean si è allenato in gruppo. Chi si aspettava infatti novità dall'allenamento della Fiorentina è rimasto deluso. Nessuna traccia in gruppo da parte di Moise. Il centravanti gigliato, rimarca stamani La Nazione, ha continuato a lavorare a parte e a questo punto le chance di vederlo fra i convocati per la sfida con la Juventus si sono ridotte sensibilmente.

Escluderlo a priori ancora non si può, ma Kean manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata. Coi compagni si è allenato invece regolarmente Roberto Piccoli, che va verso una maglia da titolare, con Braschi destinato a tornare in panchina.

