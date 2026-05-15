Solomon ha chance di restare? La Nazione: "Cambiare marcia con Juve e Atalanta può aiutare"

Solomon ha chance di restare? La Nazione: "Cambiare marcia con Juve e Atalanta può aiutare"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina La Nazione ha parlato per quanto riguarda il futuro della Fiorentina anche del capitolo legato ad una riconferma di Solomon. Qualche piccola speranza di restare l'israeliano ce l'avrebbe anche, ma le ultime prestazioni hanno lasciato a desiderare. Cambiare marcia con Juventus e Atalanta potrebbe però aiutarlo. Questo discorso vale anche per Gudmundsson, diventato una sorta di oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro, lasciare negli occhi un paio di prove con un po' più sostanza non sarebbe male.