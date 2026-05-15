Fiorentina, due gare per evitare un record negativo. Il CorFio: "Vanoli può fare peggio di Iachini"

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Se la Fiorentina non dovesse vincere almeno una delle due prossime partite, con Juventus e Atalanta, la stagione 2025-26 entrerebbe di diritto tra le peggiori della storia, centrando ilrecord negativo nell’era del campionato a 20 squadre e dei 3 punti a vittoria. Come riportato infatti questa mattina dal Corriere Fiorentino, con 38 punti in classifica la Fiorentina rischia infatti di rimanere al di sotto dei 40 punti raccolti da Iachini, e Prandelli, nella stagione 2020-21, la più deludente (almeno per punti conquistati) della gestione Commisso.

Una soglia minima valsa la salvezza e simile a quella raggiunta con un punto in più nell’ultimo anno dei Della Valle, il 2018-19, con Montella in panchina. Persino nell’annata che avrebbe anticipato Calciopoli i viola avevano fatto meglio, salvandosi con 42 punti dopo il trio Mondonico, Buso e Zoff.