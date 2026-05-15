Mareggini: "Rosa viola da rivoluzionare? Per me no. Cedere De Gea sarebbe un errore"

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Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato questa mattina a La Nazione in una lunga intervista. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul presente e il futuro dei viola: "Questa stagione l'ho vissuta malissimo. Ho sofferto da morire e dico la verità: a un certo punto ero convinto che non ce l'avrebbe fatta. Dopo un numero enorme di partite giocate, in classifica aveva solo 4 punti... ovvero lo scenario drammaticamente perfetto per retrocedere". Su cosa è accaduto per cambiare la situazione Mareggini ha dichiarato: "Sicuramente c'è un merito da consegnare all'allenatore, a Vanoli. Lo conosco molto bene sono stato suo collaboratore negli anni che ha lavorato con la Nazionale. E questo merito è l'aver fatto fare alla squadra la preparazione atletica. Sotto l'aspetto fisico la Fiorentina era...

a terra. E a mezz'ora dal 90' nessuno riusciva più a correre a muoversi". In vista della prossima stagione l'ex portiere viola non vede però come tutto da buttare: "Ma non scherziamo. Non è tutto da buttare. Nel calcio non lo è mai. Quante volte è successo che giocatori che avevano vissuto una stagione difficile e senza soddisfazioni, in quella successiva, hanno fatto buone cose? Diciamo che nella Fiorentina ci sono almeno sei giocatori su 11 che si possono definire recuperabili. Prendete De Gea: avere in squadra un portiere, un leader come lui è un lusso. Se la Fiorentina lo dovesse perdere se ne pentirebbe presto".