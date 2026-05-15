Paratici blinda Fagioli, il CorSport: "Salvo proposte irrifiutabili Nicolò resterà a Firenze"

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Paratici accanto alla soluzione del dubbio Vanoli-bis sì o no, ha già impostato la base del gruppo che sarà: e l'interesse del Tottenham per Fagioli è una riprova implicita di aver iniziato dal nome giusto. Al regista ex Juventus, segnala stamani il Corriere dello Sport, saranno consegnate le chiavi del gioco viola, punto di riferimento per elevare la qualità e mantenerla costante, e fatte salve sempre proposte non rifiutabili nel calcio d'oggi che si regge su equilibri economici quanto meno incerti, sarà respinto ogni tentativo d'aggancio a Fagioli.

Scelta ponderata e condivisa dentro al club viola.