Capitolo Vanoli, oggi scade l'opzione di rinnovo: il club viola non la eserciterà
La situazione legata alla panchina del futuro della Fiorentina sembra ormai essere vicina alla conclusione. Secondo infatti quanto riportato da La Gazzetta dello Sport stamani, restano da completare soltanto gli ultimi passaggi formali prima della definizione dell’operazione. Il club viola è in attesa dell’ufficialità della risoluzione del contratto tra Fabio Grosso e il Sassuolo, ma il percorso appare ormai delineato.
Nella giornata di ieri le parti erano al lavoro per definire gli aspetti burocratici; una volta ottenuta la rescissione con il club neroverde, la Fiorentina potrà formalizzare l’accordo con Grosso, che dovrebbe firmare un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione. Scade invece oggi l’opzione per il rinnovo di Paolo Vanoli, che non verrà esercitata. Il suo contratto resterà quindi valido fino al 30 giugno.
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