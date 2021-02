USCITE, Callejon-Granada a giugno. Su Montiel...

Punto sulle possibili uscite sul fronte mercato nell'ultimo giorno di trattative direttamente dalle pagine de La Repubblica (ed. Firenze): come spiega il quotidiano, per Callejon si era fatto timidamente vivo il Granada, che già lo aveva cercato prima che lo spagnolo decidesse di firmare un biennale con la Fiorentina. Magari a fine stagione potrebbe tornare ad essere una possibilità. Il modulo non lo sta aiutando ma la società viola non lo ha mai messo in discussione, ripetendo a più riprese di non avere alcuna intenzione di farlo partire. Per Barreca le possibilità di giocare finora sono state minime e quindi non è ancora da escludere che possa succedere qualcosa nel rush finale. Per Eysseric c’era stata una richiesta ufficiale del Crotone ma il centrocampista offensivo francese, rilanciato da Prandelli, ha deciso di continuare la sua avventura in viola. In partenza Montiel, per lui da non escludere anche l’ipotesi estero.