Un rivoluzione sul mercato "inattesa", adesso la palla passa a Raffaele Palladino

Rivoluzionata una squadra con innesti di spessore, adesso la palla passa a Raffaele Palladino. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come al Viola Park si sia assistito alle partenze di Martinez Quarta, Kayode, Ikoné, Kouame, Valentini, Biraghi e infine Sottil e agli arrivi Pablo Marí, Ndour, Zaniolo e Fagioli, dopo aver già inserito Folorunsho che per tutto il mese di gennaio è stato l’unico rinforzo a disposizione.

Palladino proverà a ricominciare dalle vittorie “sporche” di Lazio e Genoa. Da quella squadra nel segno del 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase difensiva, capace di giocare a tratti bene, di soffrire, ma studiando e applicando le nuove soluzioni. Con il solo Colpani di ruolo all’ala, magari chiedendo a Zaniolo di fare quello che sta facendo Folorunsho ad ampio raggio d’azione per affiancarsi entrambi a Gudmundsson in un terzetto molto ricco e molto vario alle spalle di Kean. Rivoluzione vuole dire tante cose cambiate e tante da cambiare, però in fretta: e ora serve la mano di Palladino.