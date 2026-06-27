Non solo Udogie, resta viva per la Fiorentina la pista che porta a Ruggeri

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La Fiorentina si sta muovendo con attenzione sul mercato per sistemare il lato sinistro della difesa, dove servirà un innesto di livello in vista della prossima stagione. La priorità del club resta Destiny Udogie, ma la trattativa è complicata dai costi elevati, tanto che la dirigenza viola sta già valutando soluzioni alternative.

Tra queste prende sempre più spazio il nome di Matteo Ruggeri, considerato un profilo interessante per affidabilità. Il giocatore rappresenta una pista più percorribile rispetto all’esterno del Tottenham, anche dal punto di vista economico. Il suo cartellino viene stimato intorno ai 25 milioni di euro dall’Atletico Madrid: una valutazione importante, ma non proibitiva per la Fiorentina, che continua a seguire l’evolversi della situazione e a mantenere aperti i canali di dialogo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.