Il futuro di De Gea resta in bilico: per il Corriere Fiorentino al momento però non ci sono offerte

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Il Corriere Fiorentino questa mattina riporta la notizia secondo la quale David De Gea, sarebbe tutt'altro che incedibile per la Fiorentina nel corso di questa estate. I motivi di questa scelta sarebbero diversi. Il primo è legato all’ingaggio. Per un club rimasto fuori dalle coppe, con i ricavi destinati inevitabilmente a calare e costi da ridurre, tre milioni netti a bilancio per un giocatore che va per i 36 anni sono tanti, forse troppi. Non c’è solo questo però, e per capire di cosa stiamo parlando possiamo tirare in ballo (anche) la scelta di puntare su un preparatore dei portieri come Claudio Filippi

Nell’ultima stagione infatti, pur chiusa in crescendo e con parate decisive perla salvezza, De Gea non sempre è parso coinvolto e motivato a dovere. La speranza insomma è che un nuovo allenatore possa regalare all’ex United nuovi stimoli, ma non si può escludere nemmeno che il capitano non reagisca come tutti si augurano. Le tante voci sulla ricerca di un nuovo portiere non sono certo un caso. Il tutto, senza dimenticare Martinelli. Una cosa, è certa lo spagnolo è in bilico, ma anche se dall’Inghilterra parlano di un possibile ritorno allo United di offerte concrete, ad ora, non ce ne sono.