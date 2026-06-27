Stallo Juve per Sorloth, ai bianconeri è stato proposto l'obiettivo viola Pellegrino
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La Juventus piomba su un obiettivo di mercato della Fiorentina. Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, i bianconeri si trovano in una fase di stallo al momento con l'Atletico Madrid per quanto riguarda Alexander Sorloth, che per via anche del Mondiale negli USA che l'attaccante sta disputando con la Norvegia potrebbe avere un costo del cartellino in continuo aumento.
In questo scenario di attesa, l'entourage del centravanti argentino del Parma, Mateo Pellegrino, seguito anche dai viola come profilo per il ruolo di prima punta, si è mosso offrendo il giocatore proprio alla dirigenza juventina tramite l'ausilio di alcuni intermediari. Il giocatore è stato approvato da Luciano Spalletti.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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