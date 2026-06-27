Stallo Juve per Sorloth, ai bianconeri è stato proposto l'obiettivo viola Pellegrino

Stallo Juve per Sorloth, ai bianconeri è stato proposto l'obiettivo viola PellegrinoFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Juventus piomba su un obiettivo di mercato della Fiorentina. Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, i bianconeri si trovano in una fase di stallo al momento con l'Atletico Madrid per quanto riguarda Alexander Sorloth, che per via anche del Mondiale negli USA che l'attaccante sta disputando con la Norvegia potrebbe avere un costo del cartellino in continuo aumento.

In questo scenario di attesa, l'entourage del centravanti argentino del Parma, Mateo Pellegrino, seguito anche dai viola come profilo per il ruolo di prima punta, si è mosso offrendo il giocatore proprio alla dirigenza juventina tramite l'ausilio di alcuni intermediari. Il giocatore è stato approvato da Luciano Spalletti.