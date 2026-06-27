L'ex osservatore viola Cioni: "Viery somiglia a Samuel. Può soffrire attaccanti rapidi"

vedi letture

Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina, oggi tecnico delle giovanili della Porto Seguro, in Brasile ormai da anni, ha commentato al Corriere dello Sport l'acquisto da parte dei viola del brasiliano classe 2005 Viery: "E' un giocatore esplosivo, fortissimo nel lungo anche se sul breve deve migliorare. Per l'aggressività e la fisicità ricorda Murillo del Nottingham o Chiellini, se devo trovare un centrale simile di piede mancino mi viene in mente Walter Samuel.

Ha un ottimo anticipo e in generale è un buon profilo per la Fiorentina. Deve ancora crescere perché ha avuto dei passaggi a vuoto nella stagione, ma è uno che già adesso in marcatura contro un centravanti strutturato può dire la sua, mentre magari può soffrire attaccanti rapidi".