Riavviati i contatti tra Beltran e il River Plate: la Fiorentina aspetta il suo via libera alla cessione

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Possibile svolta in arrivo nella trattativa per il passaggio di Lucas Beltran al River Plate. L'intesa tra il club argentino e la Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo è già stata raggiunta, ma resta ancora da definire l'accordo con il giocatore. Nelle ultime ore, però, l'operazione ha registrato sviluppi positivi.

Secondo Sky Sport, Beltran ha avviato i contatti con la dirigenza del River Plate per discutere gli ultimi dettagli del contratto. Se dovesse arrivare anche il suo via libera, l'attaccante saluterà la Fiorentina e tornerà a vestire, per la terza volta in carriera, la maglia del club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.