Fiorentina-Koleosho, il club viola aspetta di capire la volontà del giocatore

Fiorentina-Koleosho, il club viola aspetta di capire la volontà del giocatore
Oggi alle 08:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo aver praticamente chiuso il suo primo colpo di mercato con Viery del Gremio, la Fiorentina ora dovrà essere necessariamente dare seguito con altri innesti funzionali al progetto tecnico di Fabio Grosso. Per valorizzare il suo 4-3-3 servirà infatti un esterno d’attacco quanto prima: in pole position, come riporta stamani il Corriere dello Sport, c’è Luca Koleosho del Burnley, che chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

La dirigenza viola sta aspettando di capire cosa voglia fare il ragazzo, per il quale sarebbe già pronto un contratto di 5 anni. L'ingaggio da 600 mila euro netti ovviamente nel caso di una conclusione della trattativa non spaventa il ds viola Fabio Paratici. 