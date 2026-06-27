Fiorentina-Koleosho, il club viola aspetta di capire la volontà del giocatore
Dopo aver praticamente chiuso il suo primo colpo di mercato con Viery del Gremio, la Fiorentina ora dovrà essere necessariamente dare seguito con altri innesti funzionali al progetto tecnico di Fabio Grosso. Per valorizzare il suo 4-3-3 servirà infatti un esterno d’attacco quanto prima: in pole position, come riporta stamani il Corriere dello Sport, c’è Luca Koleosho del Burnley, che chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire.
La dirigenza viola sta aspettando di capire cosa voglia fare il ragazzo, per il quale sarebbe già pronto un contratto di 5 anni. L'ingaggio da 600 mila euro netti ovviamente nel caso di una conclusione della trattativa non spaventa il ds viola Fabio Paratici.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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