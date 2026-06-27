Inter, Juventus e non solo: la Fiorentina per Viery ha battuto una folta concorrenza

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Come ormai noto, la Fiorentina nelle ultime ore ha chiuso per l'arrivo dal Gremio del difensore centrale brasiliano classe 2005 Viery. Sul giocatore, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, la concorrenza era foltissima. Dalla Juventus all’Inter, passando per l’Atalanta, la Roma e il Bologna, oltre a una manciata di club di Premier League.

In tanti erano sulle tracce del difensore che ormai è invece prossimo allo sbarco a Firenze. Probabilmente già all’inizio della settimana, quando sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni (fino al 2031) con il club viola. Lo riporta questa mattina La Nazione.