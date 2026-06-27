Inter, Juventus e non solo: la Fiorentina per Viery ha battuto una folta concorrenza
Come ormai noto, la Fiorentina nelle ultime ore ha chiuso per l'arrivo dal Gremio del difensore centrale brasiliano classe 2005 Viery. Sul giocatore, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, la concorrenza era foltissima. Dalla Juventus all’Inter, passando per l’Atalanta, la Roma e il Bologna, oltre a una manciata di club di Premier League.
In tanti erano sulle tracce del difensore che ormai è invece prossimo allo sbarco a Firenze. Probabilmente già all’inizio della settimana, quando sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni (fino al 2031) con il club viola. Lo riporta questa mattina La Nazione.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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