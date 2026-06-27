Nella rivoluzione viola neanche Kean è intoccabile: ecco le condizioni per una sua partenza
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Il problema, in quest’estate di probabilissima rivoluzione per la Fiorentina targata Fabio Paratici, è che non ci sono certezze assolute, né per quanto riguarda i nomi in entrata ma soprattutto neanche per quello che concerne le possibili uscite. E questo riguarda anche i nomi di maggiore spicco della rosa gigliata, da De Gea, che non è incedibile per la società, fino ad arrivare a Fagioli e a Moise Kean. Quest'ultimo in particolare, riporta stamani il Corriere Fiorentino in caso di offertona da parte di un club da Champions League, potrebbe tornare in discussione.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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1 Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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