Nella rivoluzione viola neanche Kean è intoccabile: ecco le condizioni per una sua partenza

vedi letture

Il problema, in quest’estate di probabilissima rivoluzione per la Fiorentina targata Fabio Paratici, è che non ci sono certezze assolute, né per quanto riguarda i nomi in entrata ma soprattutto neanche per quello che concerne le possibili uscite. E questo riguarda anche i nomi di maggiore spicco della rosa gigliata, da De Gea, che non è incedibile per la società, fino ad arrivare a Fagioli e a Moise Kean. Quest'ultimo in particolare, riporta stamani il Corriere Fiorentino in caso di offertona da parte di un club da Champions League, potrebbe tornare in discussione.