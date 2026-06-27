Capitolo esterni: Bakayoko e Lang i preferiti viola, sullo sfondo c'è Cancellieri
Un capitolo centrale del mercato della Fiorentina riguarda gli esterni offensivi, un reparto che la dirigenza viola intende rinforzare in maniera significativa in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di avere a disposizione almeno quattro giocatori di ruolo, così da garantire maggiore qualità e alternative nel reparto avanzato.
Per questo motivo continuano a circolare diversi nomi in orbita viola. In cima alla lista delle preferenze restano Noa Lang e Johan Bakayoko, due profili ritenuti ideali per caratteristiche tecniche e capacità di saltare l'uomo. Entrambe le operazioni, tuttavia, non si preannunciano semplici. Più defilata, almeno al momento, la candidatura di Matteo Cancellieri. L'esterno italiano resta un'opzione sullo sfondo, ma non rappresenta una priorità rispetto agli altri obiettivi individuati dalla società. Lo riporta La Nazione.
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