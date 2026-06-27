La Juventus fissa il prezzo per Miretti: Fiorentina e Bologna sul giocatore

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Se la Fiorentina vorrà prendere Fabio Miretti dalla Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, sa che dovrà garantire 14 milioni di euro al club bianconero, che non ha alcuna intenzione di scendere a patti con nessuno. Lo sa bene per esempio anche il Bologna, che resta alla finestra e che con la Juventus ha in ballo anche la possibile operazione per il passaggio di Lucumi a Torino, operazione che però il Corriere dello Sport definisce slegata da quella per Miretti.

La sensazione, tornando a Miretti, è che per il giovane centrocampista bianconero, in ogni caso, sapremo tutto entro il 30 giugno, giorno della chiusura delle plusvalenze