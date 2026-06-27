Ferrara approva il colpo Viery: "Giusto investire su giovani con margini di crescita"

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Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara ha parlato del mercato della Fiorentina, partendo dall'analisi del primo colpo viola, ossia Viery: "Paratici non ha fatto discorsi e ha puntato forte per un ragazzo mancino del 2005. Il segnale c’è davvero. La Fiorentina si è mossa subito per evitare di farsi soffiare un talento. Questo dovrebbe essere Viery, visto il costo dell’operazione. Il fatto che sia un giovane spiega bene la filosofia della società. Se c’è da investire è bene farlo su ragazzi con margini di crescita".

Sul caso invece della possibile partenza di Beltran Ferrara ha invece aggiunto: "Sorprende il no di Beltran al ritorno al River, che era deciso a riprenderselo. Col massimo rispetto per un bravo e diligente professionista viene da chiedersi come mai rifiuti costantemente di tornare a casa. Ha fallito a Firenze, ha fallito a Valencia, due domande se le sarà fatte, no? Vabbè, è suo diritto voler restare in Europa, ci mancherebbe. Viene il sospetto che forse in Argentina ha una valanga di multe arretrare che lo aspettano. Scherziamo Lucas, buena suerte".