TUTTOSPORT, Vlahovic possibile sostituto di CR7

Dopo l'analisi di tuttosport, anche il Corriere dello Sport si concentra sul futuro della Juventus ed in particolar modo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese formalmente non ha chiesto la cessione, ma non è escluso che possa farlo dopo l'Europeo. In tal senso il suo agente Jorge Mendes è già al lavoro per trovare una exit strategy convincente: ad oggi per il quotidiano è molto più PSG (il tutto legato all'eventuale addio di Mbappé con direzione Real Madrid) che Manchester United. Dovesse realmente partite, oltre a Gabriel Jesus del Manchester City la Juventus potrebbe guardare con fiducia a tutti gli altri profili big a cui si è interessata: uno è Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma nell'elenco ci sono anche Mauro Icardi, in uscita dal PSG, e magari pure Antoine Griezmann, col Barcellona che ha già chiuso due super-colpi per il proprio attacco come Sergio Aguero e Memphis Depay.