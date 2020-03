TUTTOSPORT, Se Juve cede Berna deve 10% ai viola

L'edizione odierna di Tuttosport parla della possibile cessione di Federico Bernardeschi al Barcellona la scorsa estate. La trattativa è stata messa in atto come possibile scambio nell'ambito dell'affare Rakitic, che avrebbe fatto il percorso inverso. Qui però, almeno in parte, è entrata in gioco la Fiorentina perché il club bianconero voleva un conguaglio economico che facesse fruttare i 20 milioni che l'ala classe '94 pesava a bilancio. E in caso di cessione i bianconeri avrebbero dovuto anche corrispondere alla Fiorentina il 10% della sua cessione fino ad un massimo di 5 milioni di euro, come pattuito in sede di acquisto due estati fa. Soprattutto per le richieste economiche della Juventus, dunque, la scorsa estate Bernardeschi non è passato al Barcellona.