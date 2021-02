TUTTOSPORT, Ribery-Kokorin. Le prime volte

Anche Tuttosport si concentra sulla gara di domani tra Fiorentina e Inter, quindi sulla probabile prima volta di Kokorin in maglia viola. Per il russo nella giornata di ieri è arrivato il transfer che potrebbe permettergli di essere convocato. Anche Franck Ribery continua a cercare la sua prima volta, il suo primo gol al Franchi per vendicare l'eliminazione in Coppa Italia arrivata lo scorso 13 gennaio.