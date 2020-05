TUTTOSPORT, Ribery: da oggi niente allenamenti

Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, nonostante i test fisici superati brillantemente ieri al centro sportivo e il tampone (con test sierologico) risultati negativi nelle ultime ore dopo il suo ritorno dalla Germania, Franck Ribery non potrà ancora allenarsi in maniera individuale al pari degli altri compagni di squadra. Come riporta il quotidiano, fin tanto che non sarà chiaro se il francese dovrà svolgere un periodo di autoisolamento dal resto dei compagni, l'ex Bayern non potrà recarsi al centro sportivo "Astori" per allenarsi singolarmente, cosa che dunque non farà a partire da oggi. Anche ieri infatti - al di là delle visite - per il numero 7 nemmeno una sgambata sul campo.