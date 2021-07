TUTTOSPORT, Riaccesa la pista per Carrascal

La Fiorentina guarda ancora in Sudamerica e, dopo l’argentino Nicolas Gonzalez, riaccende la pista che porta al colombiano Jorge Carrascal. È un profilo offensivo che può giocare a supporto delle punte e come esterno d’attacco. Lui vorrebbe approdare in Serie A ed è da monitorare in ottica viola. Il classe ‘98 attualmente al River Plate sarebbe perfetto per il gioco di ltaliano ma la Fiorentina non ha fretta e spera di prenderlo per una cifra fra i 10 e i 15 milioni, tra parte fissa e bonus da inserire. Nel giro di qualche giorno le dinamiche saranno più chiare e questa potrebbe essere la volta buona per vedere davvero Carrascal nel nostro campionato anche se in passato si registrano diversi tentativi da parte di altri club. Lo riporta Tuttosport.