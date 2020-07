TUTTOSPORT, La Viola richiama Belotti. FR7 Cairo

Tuttosport sottolinea che questa sera, al Franchi, sarà l'occasione per la Fiorentina e i suoi dirigenti di ammirare da vicino Andrea Belotti, cercato con forza a gennaio. Il Gallo non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Torino (in scadenza nel 2022), poi aggiungiamoci che Iachini lo conosce benissimo e qualora dovesse essere riconfermato per il prossimo anno ne sarebbe il primo sponsor. L'attuale tecnico viola conterà al solito sul carisma di Ribery, che si è rivelato determinante per la Fiorentina e non un "colpo mediatico" come lo bollò in agosto Cairo. Che poi si è corretto.