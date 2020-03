TUTTOSPORT, L'incognita è il futuro di Chiesa

Come scrive Tuttosport, questa mattina in edicola, la Fiorentina è impegnata sul fronte dei rinnovi per quanto riguarda Federico Chiesa (scadenza 2022), Dusan Vlahovic (scadenza 2023), Nikola Milenkovic (scandeza 2022) e Bartlomiej Dragowski (scadenza 2023). Relativamente ai prossimi acquisti, in caso di addio di German Pezzella, al club di viale Fanti piacciono Rugani della Juventus, Kannemann in forza al Gremio e Vuksovic dell'Hajduk. Così come - si legge - se Federico Chiesa, il cui futuro è ancora un'incognita, dovesse andarsene sarà assalto a Berardi.