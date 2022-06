TUTTOSPORT, In attacco suggestione Suarez

La clamorosa notizia di un possibile arrivo a Firenze di Luis Suarez trova spazio su diversi quotidiani sportivi: a parlarne è anche Tuttosport, che scrive di una voce dall'Argentina che avrebbe messo in subbuglio la piazza: l'argentino è infatti stato accostato ai viola e da oltre Oceano riportano di un possibile duello col River Plate, che sembra però nettamente in vantaggio anche se, come scrive TS, nella stagione del mondiale in Qatar l'uruguayano non vorrebbe trasferirsi in Sudamerica per continuare a giocare in campionati competitivi.

Il pistolero rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid sarebbe disposto a percepire uno stipendio inferirore ai 12 milioni che l'Atletico gli dava ed in più, secondo Tuttosport, Firenze gli piace molto. E così, dopo il rifiuto all'Aston Villa, Suarez è finito nell'orbita della Fiorentina ma non solo, con anche la Real Sociedad interessata. Quella di Suarez, ad oggi, rimane una suggestione, mentre sempre per quanto riguarda l'attacco, per il mercato viola salgono le quotazioni di Andrea Pinamonti.