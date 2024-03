TUTTOSPORT, Il punto sul futuro di Arthur: c'è il Benfica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Arthur, centrocampista brasiliano attualmente in prestito alla Fiorentina, è tutto da scrivere. Come conferma Tuttosport, salvo sorprese i viola non eserciteranno il diritto di riscatto da oltre 20 milioni di euro per il suo cartellino, anche per una questione di ingaggio fuori dai parametri del club, con l'ex Barcellona che è così destinato a rientrare alla Juventus, club con cui ha un contratto fino al 2026. A quel punto il futuro andrà deciso: la permanenza in bianconero appare difficile, soprattutto con la conferma di Allegri in panchina.

La Fiorentina da parte sua vorrebbe averlo in rosa anche la prossima stagione, ma l'unica via percorribile in questo senso è quella legata ad un nuovo prestito anche per l'anno che verrà. Sullo sfondo, per il quotidiano, è da registrare l'interesse del Benfica che nelle ultime settimane si è mosso per lui chiedendo informazioni.