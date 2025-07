Alla Fiorentina serve il miglior Fagioli: ecco in che ruolo può impiegarlo Pioli

Nicolò Fagioli è già tornato a lavoro, ieri si è immortalato con un selfie al Viola Park e c'è da credere che sarà tra i punti fermi di un reparto in fase di ricostruzione, si legge sul Corriere dello Sport. Dovrà essere il suo anno, considerato l'inizio di avventura altalenante con la maglia della Fiorentina. Nei primi mesi dopo il trasferimento a Firenze il classe 2001 ha dato prova delle sue qualità eclissandosi, però, nella seconda parte di stagione.

Adesso è chiamato a dimostrare di avere la testa libera e di essersi meritato la conferma automatica, scattata lo scorso maggio a Udine quando la squadra viola si è qualificata in Conference League. Stefano Pioli lo impiegherà come mezzala (o al limite mediano) nel proprio centrocampo, ma il giocatore dovrà mettersi a disposizione per qualsiasi evenienza. Serve obbligatoriamente la miglior versione di Nicolò Fagioli.