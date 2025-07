Un ritiro open al Viola Park: sessioni di foto e autografi e tour esclusivo per i tifosi

Il Corriere Fiorentino fa punto sul ritiro della Fiorentina al Viola Park. Squadra e tifosi mano nella mano fin dall’incipit della nuova stagione: è questo lo spirito con cui sono state annunciate alcune iniziative che consentiranno ai tifosi viola di vivere a stretto contatto con i propri beniamini il lavoro estivo della Fiorentina al Viola Park. Al termine di ogni allenamento pomeridiano saranno a disposizione dei tifosi sessioni di foto e autografi con i giocatori.

Lunedì si terrà a partire dalle 21 il «Viola Carpet»: i fan potranno salutare la prima squadra maschile, femminile e l’Under 20 e far sentire loro vicinanza e affetto in vista della nuova stagione. Le prenotazioni per gli eventi in programma al Viola Park e inerenti il lavoro estivo dei viola saranno disponibili a partire da venerdì prossimo e non riguarderanno solo il rettangolo verde: la Fiorentina ha infatti messo a disposizione dei tifosi la possibilità di usufruire di un tour esclusivo per scoprire i dietro le quinte del proprio centro sportivo.