Pradè studia l'offerta giusta per Bernabé: presto il contatto diretto col Parma

Daniele Pradè studia l'offerta giusta per Adrian Bernabe, si legge sul Corriere dello Sport. La trattativa, sebbene se ne parli da almeno dieci giorni, non è ancora entrata nel vivo. I dirigenti viola hanno sondato il terreno con l’entourage del giocatore e hanno incassato un totale gradimento all’ipotesi viola. Approccio adesso da tentare col Parma, che ufficialmente non ha mai aperto bocca, ma informalmente si è capito che valuta il centrocampista non meno di 20-25 milioni.

Troppi per la valutazione che fa la Fiorentina dell’ex Barcellona e City e per questo ancora i dirigenti viola non hanno presentato una proposta ufficiale. Studiarla bene, con tanto di bonus, per aprire un varco nel muro eretto dal Parma intorno al suo gioiellino. Il contatto diretto arriverà presto, l’impressione è che la prima fase di corteggiamento sia agli sgoccioli e che sia tempo di affondare il colpo.