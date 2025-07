Il divisivo Beltran al bivio: altra (ultima) chance o addio? In Italia nessun sondaggio

Su La Nazione si analizza il futuro di Lucas Beltran. L'argentino è stato sempre un giocatore divisivo. Ovvero: un attimo lo vedi giocare (bene), lo vedi motivato, lo vedi in prospettiva ed’istinto lo definisci utile, intoccabile, da tenere stretto. L’attimo dopo però ecco l’esatto contrario: gioca una partita anonima, non mette a fuoco il suo ruolo, lo trovi quasi inadempiente davanti alle necessità della squadra. E invochi la sua cessione. La valutazione attuale di Beltran si scosta dai 18 milioni che la società viola ha speso per il suo acquisto.

Gli ottimisti assicurano che oggi Lucas potrebbe passare di mano per una quindicina di milioni, ma la fotografia più realistica di un affare da chiudere senza se e senza ma, dice che davanti a una proposta di 12 milioni (magari aggiustata da un mini-bonus), cedere Beltran sarebbe la mossa migliore per tutti. Sondaggi italiani non ce ne sono stati, qualcosa potrà muoversi in Europa, ma soprattutto è dall’Argentina che può arrivare la soluzione. Là, dove la quotazione di Lucas arriva a 10 milioni.