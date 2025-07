La Juventus vuole rafforzare la fascia destra: nel mirino Clauss, sullo sfondo Dodo

La Juventus continua a guardare in direzione Francia per rafforzare la rosa di Thiago Motta. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo aver messo le mani su Jonathan David, attaccante arrivato a parametro zero dal Lille, i bianconeri stanno valutando seriamente l’ingaggio di un altro Jonathan: Clauss, terzino destro di proprietà del Nizza. Il nome di Clauss si aggiunge a una lista in cui compaiono anche Widmer (Mainz), Dodo (Fiorentina) e il giovane Marco Palestra dell’Atalanta. La valutazione per il laterale francese oscilla tra i 7 e i 10 milioni, bonus inclusi.