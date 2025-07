Il Galatasaray ha chiamato Kean. Corriere Fiorentino: "Contatti con l'agente"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'interesse del Galatasaray per Moise Kean. Ieri l'agente del calciatore ha ricevuto una telefonata con la quale i turchi hanno mostrato il proprio interesse. Con un paio di specifiche. La prima: ancora per qualche ora tenteranno di convincere il Napoli a scendere a più miti richieste per Osimhen. La seconda: i 52 milioni della clausola di Kean non sarebbero un problema.

I soldi li hanno insomma, e li spenderebbero volentieri per il 20 viola. Un’ipotesi, quella del trasferimento al Galatasaray, che Moise e il suo entourage non hanno assolutamente scartato anche se sarebbe sbagliato parlare di grande apertura o qualcosa del genere. Si può dire che non hanno chiuso, decisi a prendersi tutto il tempo utile prima di prendere qualsiasi decisione.