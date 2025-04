Tutti d'accordo: il migliore è Lucas Beltran. Ecco i voti dei giornali

Con un suo colpo di testa su cross di Dodo Lucas Beltran ha deciso Cagliari-Fiorentina. La vittoria per 2-1 in rimonta dei viola è griffata dal numero nove, finalmente decisivo sotto porta ma preziosissimo anche nel lavoro di sponde e di "pulizia" dei palloni sporchi arrivati. Per il Vikingo si tratta di una delle migliori prestazioni da quando è in Italia. Se ne sono accorti tutti i quotidiani in edicola oggi, che hanno premiato Beltran con voti alti. Per la Gazzetta dello Sport l'argentino è da 7: "Premiamo il gol vittoria. Si sbatte, ha una chance di testa e si fa trovare pronto, un suo gol in Serie A mancava da gennaio". Anche il Corriere dello Sport lo premia con un 7: "Agile, svelto, sempre in movimento. Arretra e riparte. E segna il 2-1.

Lucas Beltran, i voti

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 7

Repubblica (Firenze): 7

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7