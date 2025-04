"Tre punti e un'idea diversa di calcio. Gosens capitano vero": il commento di Cecchi e Ferrara

Stefano Cecchi, sulle colonne de la Nazione, commenta il successo della Fiorentina sul campo del Cagliari: "I tre punti che servivano e un'idea diversa di calcio. La Fiorentina conquista tutto ciò in maniera orgogliosa e solida dopo 98 minuti non banali nel quale la formazione viola ha certificato la propria identità di squadra finalmente consapevole dei propri mezzi. Il messaggio in bottiglia è più che significativo, a maggior ragione per l'assenza di Kean".

Accanto al commento di Cecchi, spazio anche per una breve analisi di un altro noto giornalista toscano come Benedetto Ferrara: "Tre punti senza Kean valgono di più. Non per la classifica, che è rimasta la stessa, ma per l'autostima. La Fiorentina prende subito uno schiaffone e poi la ribalta. La buona notizia è la maturità. Un grazie a Robin Gosens, capitano vero. Una rete da fuoriclasse sull'assist del solito Beltran. Un bravo anche a Beltran, che dovrebbe ribellarsi al fatto che viene definito solo un bravo ragazzo".